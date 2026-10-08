Orduspor kupada farklı turladı! İşte atılan tüm goller

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Orduspor 1967, sahasında KDZ. Ereğli 1980 ile karşılaştı. Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ordu'ya galibiyeti getiren golleri Servet Fidan, Recep Metin, Gökberk Efe ve Oğulcan İnanç kaydetti. Ereğli'nin tek golü Onurcan Güler'den geldi. İşte A Spor'dan naklen yayınlanan maçın golleri

GOL İZLE | Orduspor 1967 1-0 Kdz. Ereğli 1980 (Servet Fidan)

GOL İZLE | Orduspor 1967 2-0 Kdz. Ereğli 1980 (Recep Metin)

GOL İZLE | Orduspor 1967 3-0 Kdz. Ereğli 1980 (Gökberk Efe)

GOL İZLE | Orduspor 1967 3-1 Kdz. Ereğli 1980 (Onurcan Güler)

GOL İZLE | Orduspor 1967 4-1 Kdz. Ereğli 1980 (Oğulcan İnanç)

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