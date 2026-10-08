GOL İZLE | Orduspor 1967 4-1 Kdz. Ereğli 1980 (Oğulcan İnanç)
08 Ekim 2026 21:59
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Kdz. Ereğli 1980, Orduspor 1967 karşısında 81. dakikada Oğulcan İnanç’ın attığı golle durumu 4-1'e getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
GOL İZLE | Orduspor 1967 3-1 Kdz. Ereğli 1980 (Onurcan Güler) 08.10.2026 | 21:59
00:56
GOL İZLE | Orduspor 1967 4-1 Kdz. Ereğli 1980 (Oğulcan İnanç) 08.10.2026 | 21:59
01:10
GOL İZLE | Orduspor 1967 3-0 Kdz. Ereğli 1980 (Gökberk Efe) 08.10.2026 | 21:58
01:00
GOL İZLE | Orduspor 1967 2-0 Kdz. Ereğli 1980 (Recep Metin) 08.10.2026 | 21:57
01:22
GOL İZLE | Orduspor 1967 1-0 Kdz. Ereğli 1980 (Servet Fidan) 08.10.2026 | 21:54
01:03
GOL İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor (Sertan Yıldız) 08.10.2026 | 18:50
00:56
GOL İZLE | Erciyes 38 FK 2-0 Kahta 02 Spor (Fatih Yiğit Şanlıtürk) 08.10.2026 | 16:19
10:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor 06.10.2026 | 22:17
10:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor 06.10.2026 | 21:04
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor (Erhan Öztürk) 06.10.2026 | 20:45
00:58
GOL İZLE | Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:40
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:39
01:06
GOL İZLE | Karşıya 0-1 1923 Afyonspor (Hıdır Aytekin KK.) 06.10.2026 | 20:31
09:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kırklarelispor 1-0 Bayburtspor 06.10.2026 | 19:08
01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker) 06.10.2026 | 19:05
00:54
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz) 06.10.2026 | 19:03
00:56
GOL | Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:54
00:44
GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:54
01:11
GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34
01:02
GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34