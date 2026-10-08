Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Anthony Taylor ilk atalamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:36 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:03

SON DAKİKA | Anthony Taylor ilk atalamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri...

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Anthony Taylor ilk atalamalarını yaptı! İşte Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri...
  • ABONE OL

Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #ANTHONY TAYLOR #TRENDYOL SÜPER LİG #HALİL UMUT MELER #OĞUZHAN ÇAKIR #OZAN ERGÜN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Anthony Taylor ilk atalamalarını yaptı! İşte Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA