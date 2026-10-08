SON DAKİKA | Anthony Taylor ilk atalamalarını yaptı! İşte Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri...

9 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan