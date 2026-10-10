Kayserispor, Manisa FK’yi son nefeste yıktı!

Trendyol 1. Lig'de 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 38.dakikada Benhur Keser, 52.dakikada Moreno ve 90+3.dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 54.dakikada Atakan Çankaya ve 87.dakikada Sylla'dan geldi.
Manisa FK'de golü atan Sylla, 90.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 22'ye yükseltirken, Manisa FK ise 9 puanda kaldı.
1.Lig'in 10.haftasında sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.