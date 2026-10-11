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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Trossard'ın özlemi bitiyor

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı, 6 maç aradan sonra yeniden as kadroda. Son olarak 11 Eylül'de Süper Lig'de Erzurumspor FK’ya karşı ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli sol kanat, 1 aylık hasrete bugün Kocaelispor müsabakasında son verecek

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Trossard’ın özlemi bitiyor
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Milli araya Amed yenilgisiyle moralsiz giren Beşiktaş, yeni bir seri başlatma hedefiyle bugün Kocaelispor karşısına çıkıyor. Taraftarının desteğini arkasına alacağı mücadelede 3 puana kilitlenen siyah-beyazlılarda takımın yıldızı Leandro Trossard ilk 11'deki yerine geri dönüyor. Fenerbahçe deplasmanında kazanılan zaferin kilit ismi olan 31 yaşındaki futbolcu, bir asist kaydetmişti. Ardından Erzurumspor karşısında Beşiktaş'taki ilk gol sevincini yaşayan deneyimli sol kanada sakatlık darbe vurdu ve Amed ve Marsilya mücadelelerinde görev alamadı.

HOCASINDAN FORMAYI İSTEDİ
Milli arada Belçika'dan davet alıp giden yıldız oyuncu, kısa süreli şanslar bulsa da 4 maça da ilk 11'de başlayamadı. Bu süreçte iyileşen ve hazır hale gelen Trossard, şimdi kaldığı yerden devam etmek istiyor. Teknik direktörü İtaliano ile de görülen başarılı futbolcu, kendini tamamen hazır hissettiğini söyledi. Sakatlığın etkilerini üzerinden atan ve hem antrenman hem de fiziksel olarak açıklarını kapatan Trossard'ın bugün sahada en büyük kozlardan biri olması bekleniyor.

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Yaşadığı topuk sakatlığına rağmen Belçika Milli Takımı'na giden Uluslar Ligi'ndeki ilk iki mücadelede forma giymeyen Trossard, son iki maçta ise 18 dakika süre alabildi.

#KOCAELİSPOR #LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ #BELÇİKA
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Trossard'ın özlemi bitiyor
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