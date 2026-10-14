Hücum hattı korkutuyor!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hoffenheim ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi Alman ekibi, tedirgin... Kulübün futbol genel müdürü Andreas Schicker, rakibin güçlü silahlarına vurgu yaparak siyah-beyazlı ekip hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Schicker, "Beşiktaş çok sayıda bireysel kaliteye ve özellikle alan bulduklarında çok tehlikeli olabilen oyunculara sahip. Ancak aynı zamanda nasıl bir futbol oynamak istediğimize dair bir fikrimiz var. Aktif, tempolu olmak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz. Tek bir maçı kırılma noktası olarak tanımlamam. Lig aşamasında 8 maç var" dedi.

'RAKİP KARŞISINDA CESUR OYNAMAK ZORUNDAYIZ'

Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü gibi hücum oyuncularına karşı özel bir plan yapıp yapmadıkları yönündeki soruya Schicker, şu yanıtı verdi: "Her rakibi çok detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Hücum oyunlarında çok fazla bireysel kaliteye sahipler, bu yüzden çok dikkatli ve takım halinde savunma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu seviyede sadece münferit oyunculara odaklanamazsınız. Takım olarak savunma yapmalı, kompakt kalmalı ve aynı zamanda kendi futbolunuzu oynayacak kadar cesur olmalısınız."

YENİ HEDEF HOFFENHEİM

Süper Lig'de ilk 11'de başladığı 4 maçta da fileleri havalandırarak 2000- 01 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta bunu başaran ilk oyuncu olan Dusan Vlahovic, gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. Hoffenheim ile yarın oynanacak karşılaşmada da ilk 11'de olması beklenen Sırp santrfor, takımının en önemli silahı olacak. Almanya'da siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa golünü arayacak olan 26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 6 kez ağları sarstı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör