Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:49

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması, dar alanda çift kale maçlar ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Bu futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CORENDON ALANYASPOR #FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ASTON VİLLA #TRENDYOL SÜPER LİG #FENERBAHÇE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA