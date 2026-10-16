Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması, dar alanda çift kale maçlar ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Bu futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör