Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 21. randevuda!





FENERBAHÇE SON 9 MAÇI KAYBETMEDİ

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunurken, son 9 maçta ise sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Alanyaspor, son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.



FARKLI SKORLAR

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

İki takım 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında rakip olurken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Ligde son 2 maçında rakip filelere 11 gol gönderen Fenerbahçe, 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, 6 golle skor yükünü çekerken, İngiliz futbolcu Mason Greenwood da 4 gole imza attı.



LİGDEKİ SON 3 MAÇTA KALE GOLE KAPALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Ederson ligde 6 maçta görev alırken, 4'ünde gol yemedi. Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında Ederson, rakiplerine gol izni vermedi.



ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör