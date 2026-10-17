FENERBAHÇE CORENDON ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

ALANYASPOR: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.

NOTLAR

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, bugün oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak. Öte yandan tedavisi süren Marco Asensio da yok.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör