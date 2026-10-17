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Giriş Tarihi: 17.10.2026 17:55 Son Güncelleme: 17.10.2026 18:08

FENERBAHÇE CORENDON ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak. İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

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FENERBAHÇE CORENDON ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...
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Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

ALANYASPOR: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.

NOTLAR

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, bugün oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak. Öte yandan tedavisi süren Marco Asensio da yok.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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FENERBAHÇE CORENDON ALANYASPOR CANLI | Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...
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