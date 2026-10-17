İsmail Kartal'dan Asensio sözleri: "Resmi açıklama yapılacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye hazır olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Dün akşam ufak bir ter antrenmanı yaparak maça hazırlandık. Oyuncularım kaliteli oyuncular, bilgili, becerikli oyuncular. Rakiple ilgili, kendimizle ilgili ve neler yapmamız gerektiğiyle ilgili analizlerde bu akşamki oyun planlarımızı belirledik. Onunla birlikte diğer oyuncularımıza da biraz daha ekstra, fazladan bir antrenman yaptırdık.

Ama sonuçta bu akşama biz en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi yani bizim oyuncularımız kaliteli, bilgili ve becerikli oyuncular. Ne demek istediğimizi bu akşam herkes ne yapacağını çok iyi anladı, çok iyi onlara anlattık, izah ettik. Bizim işimiz bu, onların da işi bu. Hep birlikte bu akşamki maça iyi bir oyunla, güzel bir mücadeleyle burada maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MARCO ASENSIO SÖZLERİ

Asensio'nun durumu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Asensio gerçekten bizim çok önemli, çok değerli, çok kaliteli bir oyuncumuz. Ama onunla ilgili yarın hem kendisi hem sağlık ekibimiz önemli, güzel bir açıklama yapacaklar. Biz de Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlar, diğer oyuncularımız da bizim için değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik. Hep birlikte bu akşam burada iyi mücadele ederek 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. "Lukaku heyecanlı. Maç oynamayı çok istiyordu. Kendisine bir şans vermem gerekiyordu; çünkü iki günde, üç günde bir maç oynuyoruz. Bir Vedat, bir Lukaku... Bu şekilde gidiyoruz. O da olgun, profesyonel bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Bu akşam inşallah kendisinden beklentilerimize güzel bir şekilde cevap vereceğini düşünüyorum." dedi. (beIN SPORTS)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör