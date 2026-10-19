Kartal’da Vlahovic göreve hazır

Beşiktaş'ın yıldız ismi Dusan Vlahovic, mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim deplasmanında yer alamazken yokluğunda forma giyen Hyeon-Gyu Oh; 2 gol, 1 asistle sahada parladı. Güney Koreli futbolcu takımdaki varlığını hissettirirken, Vlahovic'in de dönüşüyle hücum hattı Trabzon maçına hazır hale geldi. Oh formaya tutunsa da teknik ekibin kozunun Sırp golcü Vlahovic olması bekleniyor. Dinlenen ve hastalığını atlatan 26 yaşındaki forvet, Trabzonspor'a karşı oldukça motive şekilde çıkacak. Avrupa'da sahne alan meslektaşı Oh'un ardından ligde de Vlahovic'in takımına galibiyet getirmek için konsantrasyonunu yüksek tutup istekli olduğu aktarıldı. 26 yıl sonra Beşiktaş'da 11 çıktığı ilk 4 maçta da gol atan ilk oyuncu olan Sırp yıldız, çektiği 10 isabetli şutun 6'sını gole çevirdi.

YÖNETİM: PRİM 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta dev maçın primi belirlendi. Oyuncuların son dönemde gösterdiği performansı Trabzon'da taçlandırması halinde kendilerine kaptan Orkun Kökçü'nün arkadaşlarıyla belirleyeceği bir prim takdim edilecek. Siyah-beyazlılarda galibiyetin gelmesi halinde rakamın 1 milyon Euro (55.7 milyon TL) olacağı değerlendiriliyor. Tüm takım galibiyete odaklandı.

ADALI: SAHADA ALIN TERİ KONUŞSUN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları dev maç öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hakemin konuşulmayacağı bir karşılaşma temenni eden Adalı şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam. Sahada sadece futbolcuların alın terinin, tekniğin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz."