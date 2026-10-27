Kocaelispor, Türkiye Kupası’nda sürprize izin vermedi!

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya geldi.
Körfez ekibi, Mazıdağı Fosfatspor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.
Kocaelispor'un gollerini 45+1 ve 80. dakikalarda Metehan Altunbaş ile 72. dakikada Agyei kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Kocaelispor 1–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor
GOL İZLE | Kocaelispor 2–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor
GOL İZLE | Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor