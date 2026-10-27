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Giriş Tarihi: 27.10.2026 19:54

Kocaelispor, Türkiye Kupası’nda sürprize izin vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Kocaelispor, Mazıdağı Fosfatspor’u 3-0 mağlup etti.

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Kocaelispor, Türkiye Kupası’nda sürprize izin vermedi!
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Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Mazıdağı Fosfatspor ile karşı karşıya geldi.

Körfez ekibi, Mazıdağı Fosfatspor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Kocaelispor'un gollerini 45+1 ve 80. dakikalarda Metehan Altunbaş ile 72. dakikada Agyei kaydetti.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Kocaelispor 1–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

GOL İZLE | Kocaelispor 2–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

GOL İZLE | Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE KUPASI #KOCAELİSPOR
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Kocaelispor, Türkiye Kupası’nda sürprize izin vermedi!
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