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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:06

Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda iki golle güldü!

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı son sürat devam ediyor. Antalyaspor, deplasmanda Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek, turu geçen taraf oldu.

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Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda iki golle güldü!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur elemeleri devam ediyor.

A Spor ekranlarında yayınlanan mücadelede, 1. Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda PGL ekibi Kars Spor 36 ile karşı karşıya geldi.

2 GOLLE TURLADI

Akdeniz temsilcisi, mücadeleyi 5. dakikada Dario Saric ve 90+2'de Arda Altun'un golleriyle 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor (5'Dario Saric)

GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-2 Antalyaspor (90+2' Arda Altun)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #ANTALYASPOR #TURKUVAZ MEDYA #A SPOR
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Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda iki golle güldü!
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