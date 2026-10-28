Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda iki golle güldü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur elemeleri devam ediyor.
A Spor ekranlarında yayınlanan mücadelede, 1. Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda PGL ekibi Kars Spor 36 ile karşı karşıya geldi.
2 GOLLE TURLADI
Akdeniz temsilcisi, mücadeleyi 5. dakikada Dario Saric ve 90+2'de Arda Altun'un golleriyle 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor (5'Dario Saric)
GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-2 Antalyaspor (90+2' Arda Altun)