Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 5-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'nin gollerini 1. dakikada Mendes, 13. dakikada kendi kalesine Muhammed Yavaş, 29. dakikada Niasse, 84. dakikada Furkan Ayaz Özcan ile 90+2. dakikada Orakpo kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Gençlerbirliği 1-0 Karaköprü Belediyespor
GOL İZLE | Gençlerbirliği 2-0 Karaköprü Belediyespor
GOL İZLE | Gençlerbirliği 3-0 Karaköprü Belediyespor
GOL İZLE | Gençlerbirliği 4-0 Karaköprü Belediyespor
GOL İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Defansın yaptığı pas hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendes, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 1-0
13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Yiğit Hamza Aydar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadaki Muhammed Emin Yavaş'a çarptı ve ağlara gitti: 2-0
29. dakikada Gouveia'nın soldan kullandığı korner atışında Niasse, altıpas üzerinde iyi yükseldi ve topu kafayla filelere gönderdi: 3-0
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
84. dakikada Luis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furkan Ayaz Özcan, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0
90+2. dakikada Martor'un yerden pasında ceza sahasında Orakpo'nun şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti: 5-0
Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Gençlerbirliği, kupada 4. tura yükseldi.
Öte yandan Gençlerbirliği'nde Mendes, gol sevincinde çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan takım kaptanı Dimitrios Goutas'ın formasını gösterdi.