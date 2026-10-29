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Giriş Tarihi: 29.10.2026 17:41

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor karşısında 5-0 galip geldi.

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AA Futbol
Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda 5 golle turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 5-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'nin gollerini 1. dakikada Mendes, 13. dakikada kendi kalesine Muhammed Yavaş, 29. dakikada Niasse, 84. dakikada Furkan Ayaz Özcan ile 90+2. dakikada Orakpo kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Gençlerbirliği 1-0 Karaköprü Belediyespor

GOL İZLE | Gençlerbirliği 2-0 Karaköprü Belediyespor

GOL İZLE | Gençlerbirliği 3-0 Karaköprü Belediyespor

GOL İZLE | Gençlerbirliği 4-0 Karaköprü Belediyespor

GOL İZLE | Gençlerbirliği 5-0 Karaköprü Belediyespor

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Defansın yaptığı pas hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendes, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Yiğit Hamza Aydar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadaki Muhammed Emin Yavaş'a çarptı ve ağlara gitti: 2-0

29. dakikada Gouveia'nın soldan kullandığı korner atışında Niasse, altıpas üzerinde iyi yükseldi ve topu kafayla filelere gönderdi: 3-0

Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

84. dakikada Luis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furkan Ayaz Özcan, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0

90+2. dakikada Martor'un yerden pasında ceza sahasında Orakpo'nun şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti: 5-0

Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Gençlerbirliği, kupada 4. tura yükseldi.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Mendes, gol sevincinde çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan takım kaptanı Dimitrios Goutas'ın formasını gösterdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR #TÜRKİYE KUPASI

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Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı!
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