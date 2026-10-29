Kasımpaşa, Türkiye Kupası’nda 3 golle turladı!

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Çorluspor 1947 ile kozlarını paylaştı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta Yusuf Adnan Kendirciler görev aldı.
Kasımpaşa, Çorluspor 1947 karşısında 3-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini 45. dakikada Thiemoko Diarra, 60. dakikada Sercan Deniz ve 82. dakikada Ali Yavuz Kol kaydetti. Çorluspor 1947'de fileleri 56. dakikada Yusuf Kaplan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-0 Çorluspor 1947
GOL İZLE | Kasımpaşa 1-1 Çorluspor 1947
GOL İZLE | Kasımpaşa 2-1 Çorluspor 1947
GOL İZLE | Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Diarra'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin Koç'un sağından filelerle buluştu.
Lacivert-beyazlı takım, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Çorluspor 1947, beraberliği yakaladı. Esat Yiğit Alkurt'un sağdan ortasında, Yusuf Kaplan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
60. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Atakan Müjde, ayağının dışıyla pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ben Ouanes'e verdi. Tunuslu oyuncu, topu göğsüyle kontrol ettikten sonra Sercan Deniz ile buluşturdu. Sercan'ın ceza sahası içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
82. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan ve 3 rakip oyuncuyu geçerek ceza yayına yönelen Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.