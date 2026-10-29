Kayserispor’a Ziraat Türkiye Kupası’nda Bitlis Spor şoku!

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tam gaz devam ediyor.
1. Lig temsilcisi Kayserispor ile Bitlis Spor 1916, Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
BİTLİS'TEN 4 GOL ŞOV
Mücadeleyi Bitlis Spor, Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz, Enes İslam İlkin'in golleriyle 4-1 kazanarak adını 4. tura yazdıran taraf oldu. Kayserispor'un tek golü ise Mert Denizli (KK) kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi 4 Kasım çarşamba günü gerçekleştirilecek ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Bitlis 1916 1-0 Kayserispor
GOL | Bitlis 1916 2-0 Kayserispor
GOL | Bitlis 1916 3-0 Kayserispor
GOL | Bitlis 1916 3-1 Kayserispor
GOL | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor