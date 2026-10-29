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Giriş Tarihi: 29.10.2026 15:27 Son Güncelleme: 29.10.2026 15:35

Kayserispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitlis Spor şoku!

A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 1. Lig ekibi Kayserispor, deplasmanda 3. Lig temsilcisi Bitlis Spor 1916'ya 4-1 kaybederek, turnuvanın dışında kaldı.

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Kayserispor’a Ziraat Türkiye Kupası’nda Bitlis Spor şoku!
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Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tam gaz devam ediyor.

1. Lig temsilcisi Kayserispor ile Bitlis Spor 1916, Yeni Bitlis Eren Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

BİTLİS'TEN 4 GOL ŞOV

Mücadeleyi Bitlis Spor, Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz, Enes İslam İlkin'in golleriyle 4-1 kazanarak adını 4. tura yazdıran taraf oldu. Kayserispor'un tek golü ise Mert Denizli (KK) kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi 4 Kasım çarşamba günü gerçekleştirilecek ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Bitlis 1916 1-0 Kayserispor

GOL | Bitlis 1916 2-0 Kayserispor

GOL | Bitlis 1916 3-0 Kayserispor

GOL | Bitlis 1916 3-1 Kayserispor

GOL | Bitlis 1916 4-1 Kayserispor

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TURKUVAZ MEDYA #A SPOR #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #KAYSERİSPOR

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Kayserispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitlis Spor şoku!
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