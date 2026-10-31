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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:23

Samsunspor, Başakşehir'e konuk olacak!

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor'da hem sakat hem de cezalı isimler bulunuyor.

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AA
Samsunspor, Başakşehir’e konuk olacak!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yaşayan Samsunspor, İstanbul Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.

TAKIMDA 3 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Emre Kılınç, Fatih Kaya ve kart cezalısı Afonso Sousa, İstanbul Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

BJELICA CEZALI

Öte yandan Samsun ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica de son oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #SÜPER LİG #OZAN ERGÜN #EMRE KILINÇ #AFONSO SOUSA #NENAD BJELİCA #SAMSUNSPOR
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Samsunspor, Başakşehir'e konuk olacak!
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