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Giriş Tarihi: 1.11.2026 09:23

Vincezo Italiano’nun, Trossard’dan beklentisi büyük!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 12 maçta 1 gol ve 1 asisti olan Leandro Trossard ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hoca, “Performansından mutluyum ancak skora daha fazla katkı yapmalısın” dedi.

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Vincezo Italiano’nun, Trossard’dan beklentisi büyük!
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Kaleci Nübel ile birlikte milli ara sonrası oynanan 5 maçta 90'ar dakika forma giyen iki oyuncudan birisi olan Leandro Trossard, skora katkıda bulunamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Belçikalı yıldızdan hücuma getirdiği hareketlilik nedeniyle memnun. Ancak deneyimli ismin takıma daha fazla katkı sağlayabileceğine inanıyor.

MAÇA ÖZEL HAZIRLANDI

Tecrübeli çalıştırıcının, talebesiyle özel bir görüşme yaptığı ve "Performansından son derece memnunum. Beklentim, bu performansa daha fazla gol ve asist eklemen" dediği öğrenildi.

Gol bölgelerinde yaşadığı şanssızlığı Kasımpaşa maçıyla birlikte geride bırakmak isteyen Trossard'ın ise karşılaşma ya özel olarak hazırlandığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Belçikalı yıldız, siyah-beyazlı formayla 12 maça çıkarken Fenerbahçe derbisinde 1 asist yaptı, Erzurumspor maçında ise 1 gol attı. Beşiktaş bu iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Vincezo Italiano’nun, Trossard’dan beklentisi büyük!
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