Gençlerbirliği, Alanyaspor’a gol yağdırdı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.
Başkent temsilcisinin gollerini 47. saniyede Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Tongya, 66 ve 78. dakikalarda Gouveia ile 68. dakikada Pedro Mendes kaydetti.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Corendon Alanyaspor 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise aynı gün saat 18.30'da Trabzonspor'u konuk edecek.