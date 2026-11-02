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Giriş Tarihi: 2.11.2026 21:31

Stuttgart, Galatasaray maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

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DHA
Stuttgart, Galatasaray maçına hazır!
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Stuttgart'ta Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Sebastian Hoeness'in takıma yaptığı konuşmanın ardından antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Alman temsilcisi Stuttgart, yarın saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #STUTTGART
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Stuttgart, Galatasaray maçına hazır!
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