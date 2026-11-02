Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlayacak
Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın açılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlayacak
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın Almanya ekibi Stuttgart'ı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü aynı saatte İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sporting (Portekiz)

20.45 Galatasaray - Stuttgart (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Roma (İtalya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Inter (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 LASK (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

4 Kasım Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere)

20.45 AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Lens (Fransa) - Como (İtalya)

23.00 Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY #STUTTGART #FENERBAHÇE #SHAKHTAR DONETSK #ASTON VİLLA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA