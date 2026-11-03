Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Stuttgart maçı! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 03.11.2026 19:01 Son Güncelleme: 03.11.2026 19:29

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Stuttgart maçı! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart’ı konuk edecek. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Stuttgart maçı! İlk 11’ler belli oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

VAR'da Darren England, AVAR'da ise Peter Bankes düdük çalacak.

Galatasaray - Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Stuttgart: Seimen, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Prömel, Atakan Karazor, Khannous, Führich, Deniz Undav, Demirovic. (Muhtemel)

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G.SARAY 3 PUANDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Almanya temsilcisi Stuttgart ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #STUTTGART #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ŞAMPİYONLAR LİGİ

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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray - Stuttgart maçı! İlk 11'ler belli oldu
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