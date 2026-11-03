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Giriş Tarihi: 04.11.2026 01:28

Paris Saint Germain, Villarreal’i deplasmanda ezdi!

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint Germain, Villarreal deplasmanında 6-0 kazandı.

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Paris Saint Germain, Villarreal’i deplasmanda ezdi!
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Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi.

Paris Saint Germain, Villarreal deplasmanında 6-0'lık skorla galip geldi.

Paris Saint Germain'in gollerini 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu ile 17, 50 ve 79. dakikalarda Fabian Ruiz kaydetti.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain lig aşamasında yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 12'ye yükseltti.

İspanya temsilcisi Villarreal ise 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Manchester United 3-2 Roma

Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Bodo Glimt 0-0 Lille

Barcelona 3-0 Aston Vilal

Feyenoord 0-3 Inter

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Paris Saint Germain, Villarreal’i deplasmanda ezdi!
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