Paris Saint Germain, Villarreal’i deplasmanda ezdi!

Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi.

Paris Saint Germain, Villarreal deplasmanında 6-0'lık skorla galip geldi.

Paris Saint Germain'in gollerini 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu ile 17, 50 ve 79. dakikalarda Fabian Ruiz kaydetti.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain lig aşamasında yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 12'ye yükseltti.

İspanya temsilcisi Villarreal ise 3 puanda kaldı.