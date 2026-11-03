SON DAKİKA | Stuttgart’a Aslan pençesi! Galatasaray evinde devirdi

Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.

Açılan pankartlarda "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör