SON DAKİKA | Stuttgart’a Aslan pençesi! Galatasaray evinde devirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çaldı. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.
VAR'da Darren England, AVAR'da ise Peter Bankes düdük çaldı.
Galatasaray, Stuttgart karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılara zaferi getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mağlup olan Stuttgart ise 7 puanda kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek.
Stuttgart ise Inter deplasmanında sahaya çıkacak.
Galatasaray - Stuttgart: 2-0
Goller: 12' Aleksey Batrakov, 15' Aleksey Batrakov
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Stuttgart: Bredlow, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Führich, Khannouss, Demirovic, Deniz Undav.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.
15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0
20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Stuttgart savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Bredlow, gole izin vermedi.
57. dakikada Demirovic'in pasında topla buluşan Führich'in ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
63. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz Undav'ın dönerek şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Spalt'ın pasında sol kanatta topla buluşan Führich, Sanchez'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çeldiği meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Torreira kornere gönderdi.
86. dakikada Deniz Undav'ın pasında savunma arkasına sarkan Pejcinovic'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda penaltı noktasına kadar açılan Uğurcan, topu ayağıyla uzklaştırdı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Stuttgart'a karşı 4 değişiklik yaptı.
Buruk, Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayan Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao'yu yedek oturttu. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncular yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ile karşılaşmaya başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.
Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.
Açılan pankartlarda "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi.
Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.
İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.