Uğurcan Çakır: Son 16 takım arasına kalmak istiyoruz!

Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kazanabilecekleri kadar maç kazanmak istediklerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin çok zor bir organizasyon olduğunu aktaran Uğurcan, şöyle devam etti:

"Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Geçen sene topladığımız puandan daha fazlasını toplamak istiyoruz. İlk 24'ün içine girip, son 16 takım arasına kalmak istiyoruz. Lille deplasmanında iyi bir oyun oynadık. Sporting deplasmanında kötü bir hakem yönetiminden sonra mağlup olduk. Bence o maçın da hakimiydik, öne de geçmiştik. Barcelona da bu Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri. Dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı da ilk yarı bence özellikle çok iyi mücadele sergiledik. 2-0'ı bulabilseydik maç belki de daha farklı olabilirdi. Çünkü çok iyi mücadele etmiştik. Fenerbahçe maçındaki galibiyetten sonra bu maça biraz daha özgüvenli çıktık."

Takım arkadaşlarının çok iyi oynadığını aktaran 30 yaşındaki file bekçisi, "Okan Hoca özellikle bizi çok iyi hazırladı. Çünkü onların bire bir baskı yapacağını biliyorduk. Ben de Barış Alper Yılmaz'a, Victor Osimhen'e, Yunus Akgün'e topu aktarmaya çalıştım. Bazen istediğim gibi vurdum, bazen vuramadım. Onları koşturup bire bir baskıda alanları açmak istiyorduk. Bunu da bence iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır, attığı 2 golle maça damga vuran Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Batrakov, genç ve yetenekli bir oyuncu. Son haftalarda takıma alıştıkça performansı arttı. İngilizce de öğrenmeye çalışıyor, ilk geldiği zamana göre bu konuda bayağı ilerledi. Çok güzel bir insan, onun başarılarıyla biz de mutlu oluyoruz. Takıma alıştıkça form düzeyi de yukarı çıkıyor. Bugün harika bir maç oynadı." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör