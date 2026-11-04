On numara ve kanat mesajı!

Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, Avrupa Ligi'nde Celtic ile yarın oynayacakları maç öncesi verdiği röportajda transfer sürecinden takım arkadaşlarına kadar birçok şey anlattı. Ailesiyle İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığını söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Beni gelmeye ikna eden şey, kulübün isteği oldu. Kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var" dedi.

ORKUN'U ARSENAL'E GÖTÜRÜRDÜM

Orkun Kökçü'nün bütün takıma yardım ettiğini, Vlahovic'in de üst düzey santrfor olduğunu belirten Trossard, Salih Özcan hakkında ise, "Saha içinde bir canavar" benzetmesi yaptı. Eski takımı Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isteyeceği yönündeki soruya ise "Arsenal'e Orkun'u götürürdüm; Beşiktaş'a da Odegaard (On numara) ya da Bukayo Saka'yı (Sağ kanat) isterdim" yanıtını verdi. Bu ifadeler, sosyal medyada "Trossard eksik bölgeleri belirlemiş" yorumlarına sebep oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör