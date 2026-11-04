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Giriş Tarihi: 04.11.2026

On numara ve kanat mesajı!

Beşiktaş’ın yıldızı Leandro Trossard, “Arsenal’den kimi transfer etmek isterdin” sorusuna Odegaard (On numara) ve Saka’nın (Sağ kanat) isimlerini verdi. “Eksik bölgeleri belirlemiş” yorumları yapıldı

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
On numara ve kanat mesajı!
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Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, Avrupa Ligi'nde Celtic ile yarın oynayacakları maç öncesi verdiği röportajda transfer sürecinden takım arkadaşlarına kadar birçok şey anlattı. Ailesiyle İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığını söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Beni gelmeye ikna eden şey, kulübün isteği oldu. Kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var" dedi.

ORKUN'U ARSENAL'E GÖTÜRÜRDÜM
Orkun Kökçü'nün bütün takıma yardım ettiğini, Vlahovic'in de üst düzey santrfor olduğunu belirten Trossard, Salih Özcan hakkında ise, "Saha içinde bir canavar" benzetmesi yaptı. Eski takımı Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isteyeceği yönündeki soruya ise "Arsenal'e Orkun'u götürürdüm; Beşiktaş'a da Odegaard (On numara) ya da Bukayo Saka'yı (Sağ kanat) isterdim" yanıtını verdi. Bu ifadeler, sosyal medyada "Trossard eksik bölgeleri belirlemiş" yorumlarına sebep oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ
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On numara ve kanat mesajı!
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