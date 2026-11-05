Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İstanbul’da amatörler için 40 tane futbol sahası yapacağız!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih'te yapımı tamamlanan Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Fatih Belediyesi tarafından Karagümrük Mahallesi'nde inşa edilen ve içerisinde spor salonu ile yüzme havuzunun da yer aldığı tesisin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın yatırımlarla ilgili çok iyi çalıştığını dile getiren Bakan Bak, "Ergün başkana 100 lira verirseniz kendisi 150 liralık iş yapar. Biz de kendisinin tüm projelerine destek veriyoruz. Kendisi kılı kırk yaran, projelerin her aşamasını takip eden biri." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini hatırlatan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi Türkiye ve İstanbul için büyük bir şans. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanlar, pek çok ilçeye spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları yaptı. Amatör spor kulüplerinden gelen birisiyim. Buralarda spor yaptık. Bizim için gençlerimizin spor yapması çok önemli. Özellikle velilerin, çocuklarını spor tesislerine getirmesini istiyoruz. Çünkü toplumumuzu tehdit eden bağımlılıklar var. Uyuşturucu ve dijital bağımlılık başta olmak üzere içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar gelecek nesilleri tehdit ediyor. Bunun ilacı da spor yapmak. Amatör spor kulüplerine salonlar, sahalar, havuzlar yapıyoruz." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Fatih'e birçok tesis kazandırdıklarını vurgulayarak "Çocuklarımızı, aileleri ve spor yapanları tesislerde gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde yüzlerce havuz, spor salonu, gençlik merkezi, futbol sahası, atletizm tesisi yaptık. Ülkemizin her şehrinde eserler yükseliyor. Bunların mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize çizdiği vizyon çerçevesinde gençlere, spora, tesislere yatırımlar yapıyor, pek çok organizasyonun ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, İstanbul'a amatör futbol takımları için 40 saha yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul'a spor yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Bak, "İstanbul'da amatörler için 40 tane futbol sahası yapacağız. Bunların yerlerini tespit ettik. 2027 yılında İstanbul'un amatör takımları için 40 futbol sahası kazandıracağız. Amatörleri ve sporu çok önemsiyoruz. Birçok spor salonunun inşaatı da devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise Fatih'te son yıllarda büyük bir spor atılımı olduğunu belirterek dönemlerindeki 5. yüzme havuzunu açtıklarını kaydetti.

Görevdeki 8. yılda 30'a yakın tesis yapıldığını aktaran Turan, "Fatih için gurur duyduğum, en çok mutlu olduğum zamanlar spor salonu açılışları. Bugün de o gururlardan birini yaşıyorum. Türkiye'nin 30-40 yıl öncesinde hangi durumdan geldiğini iyi bilen bir neslin parçasıyım. Fatih'te sadece rahmetli Kadir Topbaş döneminde yapılmış bir spor tesisi ve birkaç tane sahamız vardı. Benim bulunduğum son 8 yılda birçok tesis yaptık. Sekiz yıl önce Fatih'te tek yüzme havuzu vardı. Bugün beşinci havuzu açıyoruz. Sayısını bilmediğimiz kadar spor tesisini de inşa ettik. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlçede arazi sorunu yaşandığını dile getiren Turan, "Burası ufak bir alan gibi görünse de içinde okullarımızın kullanacağı nizami bir spor salonu, fitness merkezi, yüzme havuzu var. Burayı çocuklar, gençler ve kadınlar kullanacak. Biz, profesyonellere yönelik bir iş yapmıyoruz. Semtte yaşayan çocuk, genç ve kadınların kullanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, spora yapılan yatırımın değerine dikkati çekerek "Bu yatırımların sadece spora yapıldığını düşünmüyoruz. Spora yapılan her bir yatırımın Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek neslin sağlıklı büyümesini, onları kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlayacağını biliyoruz. Bu açıdan sporu büyük bir imkan olarak görüyoruz. Günümüzde dijital bağımlılık neredeyse uyuşturucu kadar tehlikeli hale gelmiştir. Bağımlılıkları engelleyecek en önemli şey spordur. Tesis olmadan sporun gelişmeyeceğinin de farkındayız." şeklinde görüş belirtti.

Turan, inşaatı süren Vefa Stadı'nın 2028'in ilk aylarında hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Tören, Bakan Bak ile protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör