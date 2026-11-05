Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 20.45 seansı sona erdi!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:04

UEFA Avrupa Ligi'nde 20.45 seansı sona erdi!

Avrupa futbolunun iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde 20.45'te başlayan 8 maç sona erdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
UEFA Avrupa Ligi’nde 20.45 seansı sona erdi!
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 8 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Ferencvaros, Milan deplasmanında Lenny Joseph'in attığı gollerle 2-0 galip gelmeyi başardı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim ise Crystal Palace'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere): 1-3

Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya): 2-0

Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya): 1-1

NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya): 1-0

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #HOFFENHEİM #CRYSTAL PALACE #OZAN KABAK #SPARTA PRAG #BOURNEMOUTH #SALZBURG #NEC NİJMEGEN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde 20.45 seansı sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA