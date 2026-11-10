Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı! İşte göreve gelecek isim...

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını da kaybeden Corendon Alanyaspor'da fatura teknik direktör Joao Pereira'ya kesildi. Akdeniz ekibi, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.

A Spor'da yer alan habere göre, Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine, son olarak Çorum FK'yi çalıştıran Uğur Uçar'ın gelmesi bekleniyor.

2024-2025 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Joao Pereira, takımının başında toplam 62 maça çıktı ve 19 galibiyet, 22 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Alanyaspor bu sezon 11 haftada topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör