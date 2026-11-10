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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:17

Beşiktaş Kulübü, Büyük Önder Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı!

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı.

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Beşiktaş Kulübü, Büyük Önder Atatürk’ü Dolmabahçe’de andı!
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Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'de tören düzenledi.

Tüpraş Stadı'nın Dolmabahçe tarafında düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı sporcular katıldı.

Törende saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #SERDAL ADALI #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Beşiktaş Kulübü, Büyük Önder Atatürk'ü Dolmabahçe'de andı!
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