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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:58 Son Güncelleme: 15.11.2026 00:49

Maç Özeti İzle | Portekiz evinde kabusu yaşadı! Danimarka farka koştu

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. haftasında Danimarka ile kozlarını paylaştı. Danimarka, Portekiz deplasmanında 4-1 kazandı.

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Maç Özeti İzle | Portekiz evinde kabusu yaşadı! Danimarka farka koştu
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Municipal de Braga Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada Sloven hakem Rade Obranovic düdük çaldı. VAR'da Matej Jug görev aldı.

Zorlu mücadele A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.

Danimarka, Portekiz'i deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Danimarka'nın gollerini 42. dakikada Pierre Emile Höjbjerg, 50 ve 57. dakikalarda Rasmus Höjlund ile 75. dakikada Joachim Andersen kaydetti. Portekiz'de fileleri 90+3. dakikada Bernardo Silva havalandırdı.

Bu sonucun ardından Danimarka puanını 9'a yükseltti.

Portekiz ise evindeki farklı mağlubiyet sonrası 12 puanda kaldı.

Portekiz - Danimarka: 1-4

Goller: 42' Pierre Emile Höjbjerg (P), 50' Rasmus Höjlund, 57' Rasmus Höjlund, 75' Joachim Andersen, 90+3' Bernardo Silva

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Veiga, Dias, Alberto Costa, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Gonçalo Ramos, Joao Felix.

Danimarka: Hermansen, Bah, Provstgaard, Andersen, Maehle, Damsgaard, Hjulmand, Höjbjerg, Isaksen, Daramy, Höjlund.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg)

GOL İZLE | Portekiz 0-2 Danimarka (Rasmus Höjlund)

GOL İZLE | Portekiz 0-3 Danimarka (Rasmus Höjlund)

GOL İZLE | Portekiz 0-4 Danimarka (Joachim Andersen)

GOL İZLE | Portekiz 1-4 Danimarka (Bernardo Silva)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #PORTEKİZ #DANİMARKA

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Maç Özeti İzle | Portekiz evinde kabusu yaşadı! Danimarka farka koştu
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