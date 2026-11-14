Maç Özeti İzle | Portekiz evinde kabusu yaşadı! Danimarka farka koştu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Municipal de Braga Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Sloven hakem Rade Obranovic düdük çaldı. VAR'da Matej Jug görev aldı.
Zorlu mücadele A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.
Danimarka, Portekiz'i deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.
Danimarka'nın gollerini 42. dakikada Pierre Emile Höjbjerg, 50 ve 57. dakikalarda Rasmus Höjlund ile 75. dakikada Joachim Andersen kaydetti. Portekiz'de fileleri 90+3. dakikada Bernardo Silva havalandırdı.
Bu sonucun ardından Danimarka puanını 9'a yükseltti.
Portekiz ise evindeki farklı mağlubiyet sonrası 12 puanda kaldı.
Portekiz - Danimarka: 1-4
Goller: 42' Pierre Emile Höjbjerg (P), 50' Rasmus Höjlund, 57' Rasmus Höjlund, 75' Joachim Andersen, 90+3' Bernardo Silva
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Veiga, Dias, Alberto Costa, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Gonçalo Ramos, Joao Felix.
Danimarka: Hermansen, Bah, Provstgaard, Andersen, Maehle, Damsgaard, Hjulmand, Höjbjerg, Isaksen, Daramy, Höjlund.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...
GOL İZLE | Portekiz 0-1 Danimarka (Pierre Emile Höjbjerg)
GOL İZLE | Portekiz 0-2 Danimarka (Rasmus Höjlund)
GOL İZLE | Portekiz 0-3 Danimarka (Rasmus Höjlund)
GOL İZLE | Portekiz 0-4 Danimarka (Joachim Andersen)
GOL İZLE | Portekiz 1-4 Danimarka (Bernardo Silva)