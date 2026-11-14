Maç Özeti İzle | Romanya ikinci yarıda açıldı! Polonya yıkıldı

Romanya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Polonya'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Nationala Arena'da oynandı.
Kritik müsabakada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çaldı. VAR'da Manuel Schüttengruber görev aldı.
Romanya - Polonya karşılaşması A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Romanya, Polonya karşısında 2-1'lik skorla galip geldi.
Romanya'nın gollerini 68. dakikada Alexandru Cicaldau ile 72. dakikada Dennis Man kaydetti. Polonya'da fileleri 82. dakikada Adrian Benedyczak havalandırdı.
Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Romanya puanını 3'e yükseltti.
Polonya ise deplasmanda yaşadığı sürpriz mağlubiyet ile 4 puanda kaldı.
Romanya - Polonya: 2-1
Goller: 68' Alexandru Cicaldau, 72' Dennis Man, 82' Adrian Benedyczak
İLK 11'LER
Romanya: Hindrich, Ratiu, Coubiş, Draguşin, Eissat, Baluta, Cicaldau, Dragomir, Hagi, Coman, Man.
Polonya: Dragowski, Cash, Potulski, Kiwior, Kubiak, Nowak, Szymanski, Regula, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...
GOL İZLE | Romanya 1-0 Polonya (Alexandru Cicaldau)
GOL İZLE | Romanya 2-0 Polonya (Dennis Man)
GOL İZLE | Romanya 2-1 Polonya (Adrian Benedyczak)