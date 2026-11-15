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Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:11 Son Güncelleme: 16.11.2026 00:52

Maç Özeti İzle | Belçika’dan geri dönüş! İtalya yıkıldı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 6. haftasında Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 galip geldi.

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Maç Özeti İzle | Belçika’dan geri dönüş! İtalya yıkıldı
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Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında İtalya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Roi Baudouin Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çaldı. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlendi.

VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Kristoffer Hagenes görev aldı.

Belçika ile İtalya arasındaki karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta İtalya engelini 4-1'lik skorla geçti.

Belçika'nın gollerini 15. dakikada Maxim De Cuyper, 22. dakikada Nathan Ngoy, 26. dakikada Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. İtalya'da fileleri 11. dakikada Pio Esposito havalandırdı.

İtalya'da Pio Esposito, 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Belçika puanını 12'ye yükseltti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselti.

İtalya ise 10 puanla grup aşamasını 3. sırada noktaladı.

Belçika - İtalya: 4-1

Goller: 11' Pio Esposito, 15' Maxim De Cuyper, 22' Nathan Ngoy, 26' Jeremy Doku, 80' Diego Moreira

Kaçan penaltı: 90+1' Pio Esposito

İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Fagioli, Pisilli, Koleosho, Pio Esposito.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL İZLE | Belçika 0-1 İtalya (Pio Esposito)

GOL İZLE | Belçika 1-1 İtalya (Maxim De Cuyper)

GOL İZLE | Belçika 2-1 İtalya (Nathan Ngoy)

GOL İZLE | Belçika 3-1 İtalya (Jeremy Doku)

GOL İZLE | Belçika 4-1 İtalya (Diego Moreira)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #BELÇİKA #İTALYA #A SPOR

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Maç Özeti İzle | Belçika’dan geri dönüş! İtalya yıkıldı
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