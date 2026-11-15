Maç Özeti İzle | Belçika’dan geri dönüş! İtalya yıkıldı

Belçika'nın gollerini 15. dakikada Maxim De Cuyper, 22. dakikada Nathan Ngoy, 26. dakikada Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. İtalya'da fileleri 11. dakikada Pio Esposito havalandırdı.

İtalya'da Pio Esposito, 90+1. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Belçika puanını 12'ye yükseltti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselti.

İtalya ise 10 puanla grup aşamasını 3. sırada noktaladı.

Belçika - İtalya: 4-1

Goller: 11' Pio Esposito, 15' Maxim De Cuyper, 22' Nathan Ngoy, 26' Jeremy Doku, 80' Diego Moreira

Kaçan penaltı: 90+1' Pio Esposito

İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Fagioli, Pisilli, Koleosho, Pio Esposito.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL İZLE | Belçika 0-1 İtalya (Pio Esposito)

GOL İZLE | Belçika 1-1 İtalya (Maxim De Cuyper)

GOL İZLE | Belçika 2-1 İtalya (Nathan Ngoy)

GOL İZLE | Belçika 3-1 İtalya (Jeremy Doku)

GOL İZLE | Belçika 4-1 İtalya (Diego Moreira)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör