Maç Özeti İzle | Rotasyonlu Trabzonspor, Zenit’e kaybetti! İşte maçın golleri

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, liglere verilen milli arada hazırlıklarını özel maç ile sürdürdü.
Bordo-mavililer, özel maçta Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaştı.
Zenit – Trabzonspor karşılaşması St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynandı.
Zenit ile Trabzonspor arasındaki özel maç A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Rusya temsilcisi Zenit, Trabzonspor engelini 3-0'lık skorla geçti.
Zenit'in gollerini 13. dakikada Felipe Augusto, 58. dakikada kendi kalesine Ahmet Cemil Güren ile 75. dakikada Aleksandr Sobolev kaydetti.
Zenit - Trabzonspor: 3-0
Goller: 13' Felipe Augusto, 58' Ahmet Cemil Güren (KK), 75' Aleksandr Sobolev
İLK 11'LER
Zenit: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Yiğithan Çubukcu, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Zenit 1-0 Trabzonspor (Felipe Augusto)
GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.)
GOL İZLE | Zenit 3-0 Trabzonspor (Aleksandr Sobolev)