Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maç Özeti İzle | Rotasyonlu Trabzonspor, Zenit'e kaybetti! İşte maçın golleri
Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:36 Son Güncelleme: 15.11.2026 18:56

Maç Özeti İzle | Rotasyonlu Trabzonspor, Zenit'e kaybetti! İşte maçın golleri

Trabzonspor, liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit’e konuk oldu. Zenit, Trabzonspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Maç Özeti İzle | Rotasyonlu Trabzonspor, Zenit’e kaybetti! İşte maçın golleri
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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, liglere verilen milli arada hazırlıklarını özel maç ile sürdürdü.

Bordo-mavililer, özel maçta Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaştı.

Zenit – Trabzonspor karşılaşması St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynandı.

Zenit ile Trabzonspor arasındaki özel maç A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Rusya temsilcisi Zenit, Trabzonspor engelini 3-0'lık skorla geçti.

Zenit'in gollerini 13. dakikada Felipe Augusto, 58. dakikada kendi kalesine Ahmet Cemil Güren ile 75. dakikada Aleksandr Sobolev kaydetti.

Zenit - Trabzonspor: 3-0

Goller: 13' Felipe Augusto, 58' Ahmet Cemil Güren (KK), 75' Aleksandr Sobolev

İLK 11'LER

Zenit: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Yiğithan Çubukcu, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Zenit 1-0 Trabzonspor (Felipe Augusto)

GOL İZLE | Zenit 2-0 Trabzonspor (Ahmet Cemil Güren K.K.)

GOL İZLE | Zenit 3-0 Trabzonspor (Aleksandr Sobolev)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZENİT #TRABZONSPOR #THOMAS REİS #A SPOR

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Maç Özeti İzle | Rotasyonlu Trabzonspor, Zenit'e kaybetti! İşte maçın golleri
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