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Giriş Tarihi: 16.11.2026 01:17 Son Güncelleme: 16.11.2026 01:33

Merih Demiral: Sergen hoca için kolay değil!

Milli futbolcu Merih Demiral, Fransa maçından sonra konuştu.

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Merih Demiral: Sergen hoca için kolay değil!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Merih Demiral, "Çok üzgünüz. Bu skoru hak etmedik. Sergen Hoca ile yeni bir dönem var, çalışmaya çok fırsatımız olmadı. Toplantılar yaptı, gerekenleri anlattı. Kolay değil, 1 haftada 2 maç oynadık. Çalışmaya zaman yoktu. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hocamızın mentalitesini anlamaya çalışıyoruz. Hocamız elinden geldiğince hızlıca anlattı her şeyi. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Kötü dönemi atlatmak istediklerini belirten Merih Demiral, "Bu sorumluluğu almak kolay değil Sergen Hoca için. İnşallah bu kötü dönemi bir an önce atlatırız" şeklinde konuştu.

Milli futbolcu son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Türk halkı, halkımız emin olsun, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliriz, milli formaya yakışır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Kötü bir süreçten geçiyoruz, üst üste yenilgiler kolay değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor ama inşallah önümüzdeki süreçte gençlerle ve tecrübelilerle üstesinden geleceğiz. Türk milletini gururlandırmaya devam ederiz inşallah."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #MERİH DEMİRAL #SERGEN YALÇIN #ULUSLAR LİGİ
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Merih Demiral: Sergen hoca için kolay değil!
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