İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Lewis Ferguson, 47. dakikada Boteli, 51. dakikada Alvyn Sanches ile 89. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

Bu sonucun ardından İsviçre puanını 16'ya yükseltti ve grubu lider olarak tamamladı.

İskoçya ise farklı mağlubiyetin ardından 7 puanda kaldı.