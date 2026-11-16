İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. haftasında İskoçya'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Kybunpark'ta oynandı.
Kritik müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. VAR'da ise Erwin Blank görev aldı.
İsviçre - İskoçya karşılaşması A Para'dan canlı olarak yayınlandı.
İsviçre, İskoçya engelini 4-0'lık skorla geçti.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Lewis Ferguson, 47. dakikada Boteli, 51. dakikada Alvyn Sanches ile 89. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.
Bu sonucun ardından İsviçre puanını 16'ya yükseltti ve grubu lider olarak tamamladı.
İskoçya ise farklı mağlubiyetin ardından 7 puanda kaldı.
İsviçre - İskoçya: 4-0
Goller: 22' Lewis Ferguson (KK), 47' Winsley Boteli, 51' Alvyn Sanches, 89' Zeki Amdouni
İLK 11'LER
İsviçre: Mvogo, Athekame, Eray Cömert, Elvedi, Bajrami, Schmidt, Freuler, Jashari, Sanches, Ballet, Boteli.
İskoçya: Gunn, Hickey, Porteous, Graham, Tierney, Robertson, Gilmour, Ferguson, McGinn, McTominay, McBurnie.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | İsviçre 1-0 İskoçya (Lewis Ferguson K.K.)
GOL İZLE | İsviçre 2-0 İskoçya (Winsley Boteli)
GOL İZLE | İsviçre 3-0 İskoçya (Alvyn Sanches)