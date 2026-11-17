Real Madrid'in Ağustos 2025'te Carlos Tartiere Stadı'nda Real Oviedo ile oynadığı LaLiga maçında yaşanan ırkçılık iddiaları nedeniyle bir taraftar suçlu bulundu.

Taraftara verilen 11 ay hapis cezası, iki yıl boyunca hiçbir stadyuma gitmemesi şartıyla ertelendi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Real Madrid'den yapılan açıklamada, söz konusu kişinin nefret suçundan mahkum edildiği, kulübün "futbolda ve sporda ırkçılıkla mücadele etme ve her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırma" taahhüdünü yinelediği kaydedildi.

LaLiga, o dönem Mbappe ile takım arkadaşı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarını İspanya Ulusal Polisine bildirmişti.

Lig yönetimi stadyumda maymun sesleri duyulduğunu açıklamış, Real Oviedo Kulübü de soruşturma başlatmıştı.

SON 2 YILDA 12.CEZA

Bu cezanın 2024'ten bu yana lig organizasyonlarındaki maçlarda futbolculara yönelik ırkçı taciz nedeniyle verilen 12. ceza olduğu belirtildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör