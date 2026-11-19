Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalı, "Transferde camianın beklentilerini biliyoruz. İşin parasal kısmı bir engel değil bizim için. Yeter ki istediğimiz faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz. Orta saha, stoper, sağ açığa bir takviye yapmak istiyoruz ama bunlar yabancı kontenjanına da bağlı. Hocamızın çok istediği bir futbolcu var (Joe Willock). Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız olacak. Şartlar oluşursa kadromuza katacağız" dedi. Vincenzo İtaliano'nun başka takımlarla görüştüğüne yönelik iddialara, "Hocamızın daha 1.5 sene kontratı var, hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Kendisine yönelik eleştiriler art niyetlidir" yanıtı veren Adalı, yayın ihalesinden beklentilerinin 500 milyon doların üzerinde olduğunu da belirtti. Başkan Adalı, son olarak hakem konusuna değindi: "G.Saray derbisi için yabancı hakem talebimiz olmayacak. Hakem yönetiminde bazı şeyler düzelmeye başlamışken bunu gündeme getirmek doğru değil. Benim genç hakemlerin iyi niyetinden hiçbir şüphem yok."

YENİ SPONSOR

Beşiktaş Kulübü, SB Energetics ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptı. Tüpraş Stadı'ndaki imza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı'nın yanı sıra asbaşkan Leman Özgür Rodoplu ve SB Energetics Genel Müdürü Bülent Karaaslan katıldı.