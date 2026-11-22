Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor deplasmanında Beşiktaş sahadan 4-2 galip ayrıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadelenin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.
Karşılaşmayı değerlendiren Serdal Adalı, "Deplasman galibiyeti olması ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara teşekkür ediyorum. Konyaspor'a, yönetimine, Konya halkına teşekkür ederim. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum" dedi.
MHK'ya seslenen Serdal Adalı, "Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'daki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil" ifadelerini kullandı.
Dusan Vlahovic'in iptal edilen golüne dair soruya Serdal Adalı, "Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor, teknoloji ofsayt diyor. Hiç oralarda değilim. MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim. Maalesef MHK'daki iki arkadaşın eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalıştığı yönünde. Yapmasınlar" cevabını verdi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel maçı ve Galatasaray derbisi ile ilgili Serdal Adalı, "Bizim için her maç önemli. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır" açıklamasını yaptı.
"Derbi için yabancı VAR talebiniz var mı" sorusuna Serdal Adalı, "Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Biz herhalde çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur" cevabını verdi.
TIKLA İZLE | Serdal Adalı açıkladı! Beşiktaş derbide yabancı hakem isteyecek mi?