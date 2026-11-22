Dusan Vlahovic'in iptal edilen golüne dair soruya Serdal Adalı, "Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor, teknoloji ofsayt diyor. Hiç oralarda değilim. MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim. Maalesef MHK'daki iki arkadaşın eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalıştığı yönünde. Yapmasınlar" cevabını verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel maçı ve Galatasaray derbisi ile ilgili Serdal Adalı, "Bizim için her maç önemli. Avrupa'da galip gelip yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır" açıklamasını yaptı.

"Derbi için yabancı VAR talebiniz var mı" sorusuna Serdal Adalı, "Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Biz herhalde çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur" cevabını verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör