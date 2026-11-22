Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki maçta Yücel Büyük düdük çaldı.
Esenler Erokspor, Antalyaspor'a karşı 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
İstanbul ekibinin gollerini 45. dakikada Yusuf Erdoğan ile 74. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 21. dakikada Nuno Da Costa havalandırdı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 21'e yükseltti.
Antalyaspor ise mağlubiyetle birlikte haftayı 20 puanda kapattı.