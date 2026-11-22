Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Leandro Trossard, "Bugün çok iyi oynadık ama maalesef aynı hikayeyi yaşadık. Rakibimize dönüş fırsatı verdik. Deplasmanda gol atmak zor oluyor. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız lazım, gol yemememiz lazım. İlk yarıda skoru 2-0 yapmışken bunu yaptırmamalıyız. Sonrasında takıma övgü vermem gerekiyor. Reaksiyonumuz çok iyiydi. 4-2 galip geldik. Skordan ötürü mutluyuz" dedi.

Son haftalarda farklı bölgelerde görev yapması ve skora olan katkısının artmasının hatırlatılması sonrası Leandro Trossard şu sözleri dile getirdi:

"Serbestlik anlamında bağlayamam bunu. Futbolcu karakteri olarak kendimi her mevkiye adapte edebiliyorum. Merkezde, sağda, solda oynayabiliyorum. Önemli olan takımı hücuma kaldırmak, önemli olan gol atmak, takıma gol attırmak. Benim özgüvenim var, takıma yardım etmek istiyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör