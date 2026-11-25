Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek. Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ

Siyah-beyazlılarda yarınki Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.

VLAHOVIC VE TROSSARD ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.

Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.

HAPOEL BEER-SHEVA'NIN 1 PUANI VAR

Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı. İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.

Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör