Hapoel Beer Sheva maçı için yaklaşık 9 saat süren yolculuk, Batum'da yaşananlar ve dönüşteki 2.5 saatlik rötar nedeniyle Beşiktaş yorgun düştü. Yıpratıcı süreç sonrası sosyal medyada Galatasaray derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi dillendirilmeye başlandı. Ancak başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen, teknik heyet ve futbolcularla yaptığı görüşmede hiç kimsenin böyle bir beklenti içerisinde olmadığını gördü. Futbolcuların yeterince hazırlanma fırsatı bulamamalarına rağmen "Bize fark etmez, çıkar derbiyi oynarız. Erteleme istemiyoruz" dedikleri öğrenildi. Yönetimden takıma kadar herkes Hapoel Beer Sheva maçını geride bırakıp Galatasaray derbisine odaklanmış durumda.

AKTİF DİNLENME!

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Hapoel Beer Sheva maçında görev yapan futbolcular günü sadece hafif ısınmayla geçirdi.

YÖNETİCİLERDEN DERBİ MOTİVASYONU

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Galatasaray derbisi öncesinde tesislere çıkarma yapacak. Hafta içerisinde zor bir mücadeleden çıkan siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı ve yönetimden isimler tesislerde oyuncular ve teknik ekiple vakit geçirip takımın motivasyonunu yükseltecek. Maç günü de tüm yönetim kurulu, futbolcularla yemekte bir araya gelerek kendilerine destek olacak. Ardından birlikte stadyuma geçilecek.