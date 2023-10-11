23 yaşındaki Fransız sağ bek; Muslera, Torreira ve Mauro İcardi ile birlikte rotasyona uğramayan 4 isimden biri oldu. Ayrıca önündeki 6 futbolcu değişmesine rağmen hep görev bölgesinde kaldı
Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Sacha Boey tüm maçlarda görev yaptı. Geçen sezon 6-0 kazanılanKayserispor mücadelesindeoyundan alınan Boey, sarı-kırmızılıtakımın çıktığı son 19resmi karşılaşmanıntamamında ilk 11'deyer aldı ve hepsinde90 dakika sahadakaldı. Aralıksız 1710 dakikadır sahada olan Fransız sağ bek, takım arkadaşları Muslera, Torreira ve İcardi ile birlikte rotasyona uğramadı.
MAAŞI 4 KATINA ÇIKARILACAK
Önünde oynayan isimler (Rashica, Zaniolo, Yunus, Barış Alper, Tete ve Ziyech) değişti ama Boey sağ bekte hiç değişmedi. 2000 doğumlu oyuncununbu istikrarı, Fransız millisağ bek Leo Dubois'in takımdanayrılmasına vesile oldu. Fransa A Milli Takımı'na davet bekleyen Sacha Boey'e yönetim yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Boey'in 480 bin Euro olan ücretine 1.5 milyon Euro'nun üzerinde zam yapılacak ve en az 3 yıl uzatılacak sözleşmesine 30 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulacak.