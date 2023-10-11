Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Sacha Boey tüm maçlarda görev yaptı.Aralıksız 1710 dakikadır sahada olan Fransız sağ bek, takım arkadaşları Muslera, Torreira ve İcardi ile birlikte rotasyona uğramadı.Önünde oynayan isimler (Rashica, Zaniolo, Yunus, Barış Alper, Tete ve Ziyech) değişti ama Boey sağ bekte hiç değişmedi. 2Fransa A Milli Takımı'na davet bekleyen Sacha Boey'e yönetim yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Boey'in 480 bin Euro olan ücretine 1.5 milyon Euro'nun üzerinde zam yapılacak ve en az 3 yıl uzatılacak sözleşmesine 30 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulacak.