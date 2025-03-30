Aslan’a Montella taktiği!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Galatasaray derbisine sürpriz bir kadro ile çıktı. Bugüne dek oynattığı 4-2- 3-1 sisteminden vazgeçerek 4-6-0'a dönüş yapan Norveçli teknik adam, formsuzluğu nedeniyle eleştirilen İmmobile'yi kulübeye çekti. İtalyan santrfor, 8 hafta sonra ilk kez ilk 11'de sahada çıkmadı. Semih de 65'te girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında Rashica, Muçi, Rafa Silva ve Mario'yu görevlendirdi. İmmobile'nin kulübede başladığı son maç, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasıydı. Solskjaer'in bu stratejisi üzerine futsbolseverler "Montella'yı mı örnek aldı" yorumlarını yaptılar.



MUÇİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlılarda, Ernest Muçi uzun bir aranın ardından 11'e geri döndü. Son olarak 8 Şubat'ta Sivasspor deplasmanında 2-0 kazanılan mücadelede as takımla sahaya çıkan Arnavut oyuncu, 6 maç sonra yeniden 11'de görev almış oldu. Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, da iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

ADALI VE ÖZTÜRK BİRLİKTE İZLEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dünkü karşılaşmaya gelmedi. Mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkan Metin Öztürk tribünden yan yana izledi. Bu arada siyah-beyazlı kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni dün Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirildi.