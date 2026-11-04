Burada Aslan’ın borusRusu öter!

MAÇIN ADAMI OLDU 'SİZİ SEVİYORUM' DEDİ!

Gecenin kahramanı Batrakov, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi. Rus futbolcu karşılaşma sonrasında taraftarın desteğine teşekkür ederken "Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum" dedi.

HOPARLÖR RÖVANŞI!

Önceki gün RAMS Park'taki dev hoparlörleri paylaşan ve G.Saray taraftarının hoparlörden ses desteği aldığı iddiasını işaret eden Stuttgart, tepkiler sonrası mesajı silmişti. Aslan ise maçın ardından rövanşı yine hoparlör ile aldı. Küçük bir hoparlörden söylenen "Auf Wiedersehen" (Güle Güle) sözleri resmi hesaptan paylaşıldı.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

24 Kasım .......Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık.... ......AEK-Galatasaray

19 Ocak.... ......Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak.... ......PSG-Galatasaray



YUKARI GİDECEĞİZ

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, saha zeminini eleştirirken kritik bir virajı döndüklerini söyledi: "Maçın içinde çok pozisyon oldu. İki takım da birbirine baskı yaptı. Ne zaman sakin kaldık, pasla çıktık o zaman oyunumuzu ortaya koyduk. 2-0 sonrası farkı açabilirdik. Geçiş hücumları yedik, topla oynarken beklerimiz çıktığında buna dikkat etmek gerek. Bir sonraki turda olmak için çok önemli bir gündü, bunu yaptık. Hedefimiz daha yukarılara gitmek. Saha iki takımı da yordu. Çok kötü bir zemin vardı."



TERİM'E YAKLAŞIYOR

G.SARAY ile 5. sezonunu geçiren Okan Buruk, dün sahaya 41 Avrupa maçında 16 galibiyet-16 yenilgilik performans ile çıktı. Aslan kazandı, Buruk galibiyette öne geçmeyi başardı ve 17 zafere ulaştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının başında 9. galibiyetine ulaşan Okan Buruk, 14 zafer elde eden Fatih Terim'e bir adım daha yaklaştı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör