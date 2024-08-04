En pahalı aslan Gabriel Sara!

Aylardır 8 numara transferi bekleyen sarıkırmızılı camia, Gabriel Sara'ya kavuştu... Yönetim, 15 gündür gizlilik içinde yürüttüğü operasyona cuma akşamı noktayı koydu ve dün gece Brezilyalı orta saha İstanbul'a geldi. Norwich City'ye 18 milyon Euro bonservis ödenecek,Sara, Galatasaray'ın en pahalı transferi oldu. Cimbom'da daha önce rekor 2000 yazında 17 milyon Euro'ya gelen Jardel'e aitti. Crystal Palace ve Roma'nın ilgilendiği yıldız oyuncu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sara merkez orta sahanın yanı sıra 6 ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor.BEŞİKTAŞ'IN eski yöneticisi ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, Süper Kupa sonrası G.Saray'a sosyal medyadan gönderme yaptı. Adalı paylaşımında, "'Kupayı almaktan sıkıldık' diyenlere farklı tarife uygulayan, 'şerefli ikinciliklerinin' müsebbibine tarihin en ağır hezimetlerinden birini yaşatan Beşiktaşımızı tebrik ediyor, bu görkemli galibiyetle başlayan sezonun şampiyonlukla sonuçlanacağına yürekten inanıyorum... Beşiktaş ve Beşiktaşlı böyle günlere layıktır. İyi ki seninleyiz şanlı Beşiktaş!" ifadesini kullandı.