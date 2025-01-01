‘Enzo’r transfer!

Dybala'nın transferinde frene basan G.Saray, Arjantinli futbolcunun 2.5 yıl için istediği 25 milyon Euro'yu gelecek vadeden yıldız adaylarına ayırdı. Bu planlamada ilk teklifini Lyon'dan golcü isim Mikautadze'ye yapan Aslan, bonservis pazarlığında 18 milyon Euro'ya kadar çıktı. G.Saray aynı rakamı Stuttgart'tan Enzo Millot için de ödemeye hazır. 8 gol-5 asistle Alman ekibini sırtlayan 22 yaşındaki on numaranın sezon sonu için serbest kalma maddesi 18 milyon Euro. Fransa U-23 Milli Takımı'na kadar yükselen yetenekli oyuncuyla Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray cephesi, Mikautadze'den sonra Enzo Millot için de şartlarını zorluyor.

MİKAUTADZE BEĞENDİ, GERİ ALDI!

G.Saray taraftarı ise Mikautadze'ye sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Gürcü oyuncu, "G.Saray'a gel" yazılılı bir mesajı beğenirken sonrasında ise bu beğeniyi kaldırdı.



MİLLOT KİMDİR?

Yaş: 22

D.Yeri: Luce/Fransa

Uyruk: Martinique/Fransız

Mevki: On numara

Kulüp: Stuttgart

Kontrat sonu: 30 Haziran 2028

FLORYA'DA MUTLU SON

2024'ÜN son günlerinde sermaye artırımını resmiyete döken ve kasaya giren 1.7 milyar TL ile Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanan Galatasaray, 2025'in ilk günlerinde Florya konusuna noktayı koyacak. Ocak ayının ilk yarısında Florya arazisi ihaleye çıkacak. Projeyle ilgili imar planları onaylandı ve sarı-kırmızılı kulübün önünde hukuki engel kalmadı.