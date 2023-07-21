İcardi’nin gelişi testlere bağlı!

Transferi yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, “Az kaldı, birkaç test var. İcardi ondan sonra gelecek” derken, Boey’dan Nelsson’a, Talisca’dan Szymanski’ye pek çok konuya da açıklık getirdi
Medicana Sağlık Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına Başkan Dursun Özbek ile birlikte katılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önemli açıklamalar yaptı. HedeflerininAvrupa'nın en iyi 10 takım arasına girmekolduğunu söyleyen Timur, "Kısavadeli hedefimiz de tekrar Avrupa şampiyonuolmak. Bunları başarmak için finansalyönetim, gelir yönetimi çok önemli" diye konuştu. Durumu en çok merak edilen isim olan İcardi için ise şunları söyledi: "Eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı,birkaç test var. Ondan sonra gelecekler."
TRANSFER MÜJDESİ Demokratik Kongolu golcü Bakambu için bir şey diyebilmesinin mümkün olmadığını belirten Timur, transfer stratejilerini şöyle anlattı: "İlkmaçtan önce boş olanpozisyonlara takviyeyapacağız. Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim gelirlerimiz tersine yüzde 35-40 azaldı. Sabırlı olmalıyız.İkinci turdan öncesponsorların katkılarıyla3-4 oyuncu olacak."
8 OYUNCUYA TALİP VAR G.Saray yöneticisi, satılacaklar arasında adı geçen Sacha Boey ve Victor Nelsson'u takımda tutmak istediklerini belirtip şunları anlattı: "7-8 oyuncumuzaönemli teklifler var.Fakat amacımızŞampiyonlarLigi. Kadromuzubelli bir kısımdadeğiştireceğiz.Boey ve Nelsson'utakımda tutmak istiyoruz. Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor. Talisca gündemimizdeyok." Timur, Szymanski'ninF.Bahçe'ye kaptırılmasıile ilgili de "15 defa aramışım güya. Benim mesajlarım, 'Bu maaşa çıkamayız. Size hayırlıolsun diye' şeklinde konuştu.