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Giriş Tarihi: 21.7.2023

İcardi’nin gelişi testlere bağlı!

MEHMET ÖZCAN
İcardi’nin gelişi testlere bağlı!

Transferi yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, “Az kaldı, birkaç test var. İcardi ondan sonra gelecek” derken, Boey’dan Nelsson’a, Talisca’dan Szymanski’ye pek çok konuya da açıklık getirdi

Medicana Sağlık Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına Başkan Dursun Özbek ile birlikte katılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önemli açıklamalar yaptı. Hedeflerinin Avrupa'nın en iyi 10 takım arasına girmek olduğunu söyleyen Timur, "Kısa vadeli hedefimiz de tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Bunları başarmak için finansal yönetim, gelir yönetimi çok önemli" diye konuştu. Durumu en çok merak edilen isim olan İcardi için ise şunları söyledi: "Eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler."




TRANSFER MÜJDESİ
Demokratik Kongolu golcü Bakambu için bir şey diyebilmesinin mümkün olmadığını belirten Timur, transfer stratejilerini şöyle anlattı: "İlk maçtan önce boş olan pozisyonlara takviye yapacağız. Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim gelirlerimiz tersine yüzde 35-40 azaldı. Sabırlı olmalıyız. İkinci turdan önce sponsorların katkılarıyla 3-4 oyuncu olacak."

8 OYUNCUYA TALİP VAR
G.Saray yöneticisi, satılacaklar arasında adı geçen Sacha Boey ve Victor Nelsson'u takımda tutmak istediklerini belirtip şunları anlattı: "7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Kadromuzu belli bir kısımda değiştireceğiz. Boey ve Nelsson'u takımda tutmak istiyoruz. Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor. Talisca gündemimizde yok." Timur, Szymanski'nin F.Bahçe'ye kaptırılması ile ilgili de "15 defa aramışım güya. Benim mesajlarım, 'Bu maaşa çıkamayız. Size hayırlı olsun diye' şeklinde konuştu.

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İcardi’nin gelişi testlere bağlı!
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