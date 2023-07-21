İcardi’nin gelişi testlere bağlı!

Medicana Sağlık Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına Başkan Dursun Özbek ile birlikte katılan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önemli açıklamalar yaptı.söyleyen Timur,diye konuştu. Durumu en çok merak edilen isim olan İcardi için ise şunları söyledi:emokratik Kongolu golcü Bakambu için bir şey diyebilmesinin mümkün olmadığını belirten Timur, transfer stratejilerini şöyle anlattı:Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim gelirlerimiz tersine yüzde 35-40 azaldı..Saray yöneticisi, satılacaklar arasında adı geçen Sacha Boey ve Victor Nelsson'u takımda tutmak istediklerini belirtip şunları anlattı:Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor.Timur,"15 defa aramışım güya. Benim mesajlarım, 'Bu maaşa çıkamayız.şeklinde konuştu.