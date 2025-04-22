İşte Torreira gerçekleri!

G.SARAY, taraftarına Lucas Torreira müjdesini verdi. Sarı-kırmızılı takımın 2022-23'te kadrosuna kattığı Uruguaylı ön libero, takımın mihenk taşlarından oldu. Geçtiğimiz sezon Torreira ile yeni sözleşme konusunda görüşen yönetim, 2026'da bitecek mukavelesinin 2028'e uzatılması için anlaştı.Maaşı 4 milyon Euro'ya yükselen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon bu ücreti alıyor. Ancak kontrat, TFF nezdinde geçerli değildi. Çünkü imzayı atan Timur artık yetkili değil. Bu sebeple G.Saray yönetiminden başka bir isim sözleşmeyi imzaladı ve TFF'ye bildirildi. Federasyon da 2028'e kadar olan bu mukaveleyi onayladı.